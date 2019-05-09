كارثة أنفيلد تدفع برشلونة نحو صفقتين من العيار الثقيل

2019/05/09 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه مسؤولو برشلونة الإسباني لدعم الفريق الكتالوني بصفقتين ضخمتين، عقب توديع نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهزيمة ساحقة أمام ليفربول برباعية دون رد، بملعب أنفيلد، رغم التفوق ذهابا بثلاثية نظيفة.ووفقة لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة، استقر على التعاقد مع الثنائي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بغض النظر عن رحيل المدير الفني إرنستو فالفيردي من عدمه.ويسعى البارسا لعقد شراكة جديدة بين دي ليخت وزميله في أياكس فرينكي دي يونج ، لكن هذه المرة بقميص برشلونة، بعدما تعاقد مع الأخير في يناير/ كانون الثاني الماضي في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو + 11 مليونا كمتغيرات.ويعتبر انضمام دي ليخت (19 عامًا) لبرشلونة توقيعًا إستراتيجيًا من المقام الرفيع، حيث يعد المدافع الهولندي حاليًا، واحدًا من بين الأفضل في العالم بمركزه، وسيعطي تواجده بجوار جيرارد بيكيه في الخط الخلفي للبلوجرانا الثقة لزملائهم وجماهير الفريق في إمكانية إعادة بطولة دوري الأبطال من جديد.الصحيفة الإسبانية أكدت أن دي ليخت يرغب في الانضمام لبرشلونة، وبالفعل هناك اتصالات متقدمة بين الناديين، لكن لا تزال هناك بعض الأمور التي يجب الاتفاق عليها مع وكيل اللاعب مينو رايولا.

أنطوان جريزمانويعتبر جريزمان خيارًا مهمًا للغاية لبرشلونة منذ العام الماضي، وبالفعل كان النادي قريبًا من ضمه في الصيف الماضي، لولا تراجع اللاعب وإبداء رغبته في الاستمرار مع أتلتيكو مدريد.لكن برشلونة يسعى هذه المرة لعقد الصفقة بأي طريقة ممكنة، خاصة بعد تقدم لويس سواريز في العمر، وعدم وجود بديل له على نفس المستوى، وبالفعل تغير موقف جريزمان وأبدى ترحيبًا شديدًا بالانتقال للفريق الكتالوني، بحسب الصحيفة.وكان برشلونة يسعى لضم البوسني لوكا يوفتش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، إلا أن الشروط المالية الضخمة لناديه أوقفت الصفقة.ومن المقرر أن تتم صفقة جريزمان مقابل 120 مليون يورو، الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.

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