2019/05/09 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AsWPcPxMWq0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفاصيل مصافحته لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تفاصيل مصافحته لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).