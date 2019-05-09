اقليم كردستان وإيران يستعدان لتبادل سجناء محكومين بالإعدام

2019/05/09 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية-كلكامش برس؛ يستعدّ إقليم كردستان للقيام بعملية تبادل للسجناء مع إيران، وتشمل سجناء خطرين بينهم أشخاص محكوم عليهم بالإعدام.وأكد مدير ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فؤاد صديق، في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد بحسب الدستور العراقي الجديد بعد الاحتلال الأميركي للبلاد، إن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد عملية تبادل للسجناء بين الإقليم […]

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