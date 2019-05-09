العمل تعلن اطلاق رواتب الإعانة لاكثر من خمسين الف اسرة حدثت إلكترونيا

2019/05/09 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمل تعلن اطلاق رواتب الإعانة ل ٥١٩٠٥ اسرة حدثت إلكترونيا

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