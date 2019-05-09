نائب يعلق على إعلان عضو بالكونغرس وجود 50 الف عسكري أميركي بالعراق

2019/05/09 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي, الخميس, أن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غير قادرة على حصر اعداد القوات الأميركية المتواجدة في العراق وتحديد مهامها وواجباتها، وذلك تعليقا على إعلان أحد اعضاء الكونغرس بشأن وجود 50 الف عسكري أميركي في العراق.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التقارير التي يقدمها الامريكان الى […]

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