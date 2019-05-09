واضاف المسعودي وهو نائب عن محافظة كربلاء، ان "الخلاف الحاصل بين مجلس محافظة كربلاء والمحافظ عقيل الطريحي، ليس جديداً فهو خلاف يمتد لخمسة اعوام ماضية، ولا يمكن لمجلس النواب الحالي ان يتدخل في الوقت الضائع".
وتابع المسعودي، ان "هناك رؤية داخل مجلس النواب، في سوء ادارة مجالس المحافظات لمحافظاتها، وتقصير واضح لعمل المحافظين عموماً".
يشار ان مجلس محافظة كربلاء، صوت، خلال جلسته الاعتيادية في (3 نيسان 2019)، على استجواب المحافظ عقيل الطريحي.
يذكر ان مجلس كربلاء اقال المحافظ عقيل الطريحي بالتصويت السري في (8 كانون الثاني 2019)، فيما ردت المحكمة الادارية في (20 شباط 2019) قرار مجلس كربلاء بشأن اقالة المحافظ عقيل الطريحي وابقته بمنصبه.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتحدث عن الخلاف بين مجلس محافظة كربلاء والمحافظ: لا يمكننا التدخل في الوقت الضائع) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتحدث عن الخلاف بين مجلس محافظة كربلاء والمحافظ: لا يمكننا التدخل في الوقت الضائع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).