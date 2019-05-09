نائب يتحدث عن الخلاف بين مجلس محافظة كربلاء والمحافظ: لا يمكننا التدخل في الوقت الضائع

2019/05/09 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب رياض المسعودي، الخميس، عن وجود رؤية داخل البرلمان، في سوء ادارة مجالس المحافظات لمحافظاتها، وتقصير واضح لعمل المحافظين عموماً، موضحاً ان الخلاف الحاصل بين مجلس محافظة كربلاء والمحافظ عقيل الطريحي، ليس جديداً فهو خلاف يمتد لخمسة اعوام ماضية، ولا يمكن لمجلس النواب الحالي ان يتدخل في الوقت الضائع.وقال المسعودي في حديث لوكالة نون الخبرية، خلال ندوة حوارية اقيمت في مكتب مجلس النواب بكربلاء، ان "الدستور العراقي حدد آلية رقابية لمجلس النواب، على مجالس المحافظات والمحافظين، اما مجلس النواب الحالي بدورته الرابعة الذي نحن احد اعضاءه هو ليس امتداد لمجلس محافظة كربلاء او المحافظ الحالي، وخصوصاً ان الدورة الحالية لمجلس المحافظة شارفت على نهايتها، ولا يمكننا كاعضاء حاليين، ان نتدخل في الخلافات الدائرة بين مجلس كربلاء والمحافظ".

واضاف المسعودي وهو نائب عن محافظة كربلاء، ان "الخلاف الحاصل بين مجلس محافظة كربلاء والمحافظ عقيل الطريحي، ليس جديداً فهو خلاف يمتد لخمسة اعوام ماضية، ولا يمكن لمجلس النواب الحالي ان يتدخل في الوقت الضائع".

وتابع المسعودي، ان "هناك رؤية داخل مجلس النواب، في سوء ادارة مجالس المحافظات لمحافظاتها، وتقصير واضح لعمل المحافظين عموماً".

يشار ان مجلس محافظة كربلاء، صوت، خلال جلسته الاعتيادية في (3 نيسان 2019)، على استجواب المحافظ عقيل الطريحي.

يذكر ان مجلس كربلاء اقال المحافظ عقيل الطريحي بالتصويت السري في (8 كانون الثاني 2019)، فيما ردت المحكمة الادارية في (20 شباط 2019) قرار مجلس كربلاء بشأن اقالة المحافظ عقيل الطريحي وابقته بمنصبه.

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