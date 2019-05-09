نائب عن كربلاء ينتقد آلية توزيع دور واطئة الكلفة في المحافظة ويؤكد وجود 281 غير مشغولة

2019/05/09 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة كربلاء، حازم الخالدي، الخميس، عن وجود 281 دار فارغة، من اصل 1000 دار من دور واطئة الكلفة التي وزعتها الحكومة المحلية في كربلاء مؤخراً.وانتقد الخالدي، خلال ندوة حوارية اقيمت في مكتب مجلس النواب بكربلاء، وحضرتها وكالة نون الخبرية، انتقد "آلية توزيع هذه الدور، التي لم تؤثر على وضع المناطق المتجاوزة في المحافظة"، مبيناً، ان "281 غير مشغولة وقسم منها تم تأجيره لآخرين من قبل مالكيها غير المستحقين".

يذكر ان مشروع الـ1000 دار او ما تسمى بدور واطئة الكلفة قد انجزت عام 2013، وتم توزيعها في نهاية عام 2016 من قبل الحكومة المحلية.

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