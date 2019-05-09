مقتل السفير البرازيلي في لبنان مع زوجته بحادث سير

2019/05/09 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أنّ السفير البرازيلي في لبنان باولو كورديرو دي اندرادي قضى بحادث سير، أثناء رحلة استجمام في إيطاليا.

وكان السفير مع زوجته فيرا لوتشيا استريلا وسائق السيارة اللذين توفيا أيضًا اثر اصطدام سيارتهم بشاحنة كبيرة.

وبحسب المصادر فقد كان السفير وزوجته ينتقلان من منطقة الى أخرى في إيطاليا للقيام بزيارة عائلية، إلاّ أنّ الحادث أسفر عن وفاتهما.

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