الجمارك:ضبط 8 سيارات دون الموديل مخالفة في كمرك ام قصر الشمالي

2019/05/09 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت السلطة الكمركية في كمرك ام قصر الشمالي، بالتعاون مع الجهات الساندة في الميناء من ضبط حاويتين حجم ٤٠ قدم تحتويان على ٨ سيارات مخالفة دون الموديل المسموح بأستيراده إلى العراق.

وقال بيان للهيئة وتلقته وكالة صدى، ان “السيارات تم أخفائها خلف كراتين ملابس نسائية داخل الحاويات في محاولة لتهريبها خلافا للضوابط والقوانين النافذة فيما أكدت الهيئة أنها قامت باتخاذ الاجراءات القانونية بحقها واحالتها للقضاء”.

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