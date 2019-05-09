2019/05/09 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة احمد رياض يعلن من الموصل انطلاق العمل بالمدينة الرياضية نهاية العام الحالي 2019

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