التخطيط تطلق ٦٧ مليار دينار لتنفيذ المشاريع الخدمية

2019/05/09 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية-كلكامش برس؛ اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، عن مصادقته على إطلاق صرف نحو 67 مليار دينار، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية من قبل تشكيلات وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة على المستوى الوطني.وأوضح الدليمي: ان مبلغ (٤٦) مليار (٨٠٠) مليون دينار تمت المصادقة عليه ضمن التخصيصات السنوية […]

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