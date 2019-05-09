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عراقجي: الإنسحاب من الاتفاق النووي سيتم تدريجياً في حال عدم إلتزام الطرف الأخر


عراقجي: الإنسحاب من الاتفاق النووي سيتم تدريجياً في حال عدم إلتزام الطرف الأخر
2019/05/09 | 14:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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