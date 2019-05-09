تعرف على أنواع العلامات المرورية على الطرق للحد من الحوادث

2019/05/09 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توجد العديد من العلامات المرورية يمكن للسائق أثناء قيادة سيارته في مختلف الطرق والشوارع ملاحظتها، لمنع وقوع الحوادث المرورية ومنها المثبتة على أعمدة

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