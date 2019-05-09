الكربولي: على أصحاب القرار وضع خطة للتعامل مع أي تطور قد يطرأ على المنطقة

2019/05/09 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق النائب محمد الكربولي، على زيارة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو للعراق مؤخرا.

ودعا الكربولي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أصحاب القرار التنفيذي والمستشارين العراقيين الى ضرورة وضع الخطة “ب” بعد زيارة بومبيو للتعامل مع أي تطور محتمل قد يطرأ على المنطقة، متسائلا في الوقت نفسه هل تم وضع الخطة “أ” ؟

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