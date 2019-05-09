القوات السورية تحرر بلدة قلعة المضيق في سهل الغاب

2019/05/09 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مايسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات السورية تمكنت من تحرير بلدة قلعة المضيق في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي الـ 9 من شهر أيار / مايو الجاري.

واضاف المرصد اليوم الخميس، ان المجموعات الارهابية المتمثلة بهيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير، انسحبت من المنطقة مؤكدا ان عملية الانسحاب جرت خلال ساعات الليل بعد أن سقطت البلدة نارياً لكون القوات الحكومية باتت تكشفها من جميع الجهات.

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