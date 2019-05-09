النفط النيابية : خطة ستراتيجية لجعل العراق من اكبر المصدرين للغاز

2019/05/09 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، وضع خطة ستراتيجية لجعل العراق من اكبر الدول المصدرة للغاز.

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