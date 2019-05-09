مجلس البصرة يصوت على المشاريع التشغلياية بالمحافظة

2019/05/09 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة البصرة على اغلب مشاريع الخطة التشغيلية بقيمة نحو 30 مليار دينار.

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