2019/05/09 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: فرق الدفاع المدني تكافح الان حريقا نشب في معمل في منطقة جميلة ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/09 | 14:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: فرق الدفاع المدني تكافح الان حريقا نشب في معمل في منطقة جميلة ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: فرق الدفاع المدني تكافح الان حريقا نشب في معمل في منطقة جميلة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).