وزير الخارجية: العراق يتطلع لمساندة الدول الصديقة في إعادة إعمار البنى التحتية

2019/05/09 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم اليوم الخميس، السفير البريطاني لدى العراق جون ولكس، وجرى في اللقاء استعراض العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ولندن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين.

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