هذا ما يحدث لجسمك أثناء الصيام في رمضان

2019/05/09 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يصوم ملايين المسلمين في أنحاء العالم شهر رمضان من شروق الشمس إلى غروبها، وفي بعض البلدان مثل النرويج، تصل الصيام إلى 20 ساعة يوميا خلال شهر رمضان هذا العام.وفيما يلي أبرز التغييرات التي تحدث للجسم أثناء فترة الصيام لمدة 30 يوما.-أول يومين هما أصعب فترة صيام، ولا يدخل جسم الإنسان، من […]

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