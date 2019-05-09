مصدر محلي : انخفاض نشاط خلايا داعش في ديالى بفعل الضربات الجوية والعمليات الاستباقية

2019/05/09 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر محلي في ديالى عن انخفاض نشاط خلايا داعش في ثلاث مناطق ساخنة في المحافظة بفعل الضربات الجوية والعمليات الاستباقية للقوات الامنية .وقال المصدر :” ان الاسابيع الماضية شهدت انخفاضا ملحوظا في نشاط خلايا داعش في مناطق حوض حمرين والوقف والزور شمال شرق بعقوبة ، نتيجة للعمليات الاستباقية والضربات الجوية التي استهدفت مضافات […]

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