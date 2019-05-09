جنايات نينوى تصدر حكما بالاعدام شنقا على احد ارهابيي داعش

2019/05/09 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات نينوى حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مدان بالانتماء الى عصابات داعش الارهابية والاشتراك بجرائم القتل والاغتصاب التي مارسها التنظيم .

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