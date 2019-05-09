2019/05/09 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط ٨ سيارات دون الموديل مخالفة في جمرك أم قصر الشمالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط ٨ سيارات دون الموديل مخالفة في جمرك أم قصر بالبصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط ٨ سيارات دون الموديل مخالفة في جمرك أم قصر بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).