مقتل خمسة اشخاص في شجار بين جارين في كربلاء

2019/05/09 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل خمسة اشخاص في شجار بين جارين وسط كربلاء .

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