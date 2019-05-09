2019/05/09 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اعتقال شخصين يمارسان اللواطة عند جسر الجادرية

09/05/2019 14:28:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت نجدة الدورة ، الخميس، اعتقال شخصين يمارسان اللواطة عند جسر الجادرية وسط العاصمة بغداد.

وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "دوريات نجدة الدورة القت القبض، قبل ظهر اليوم، على شخصين متلبسين بممارسة اعمال مخلة بالاداب (لواطة) عند صعدة جسر الجادرية من جهة الدورة".

واشار المصدر الى "تسليم المعتقلين الى الجهات المختصة لاجراء اللازم".

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