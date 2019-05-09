المركزي يبيع اكثر من 217 مليون دولار

2019/05/09 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن البنك المركزي، الخميس، عن بيعه لاكثر من 217 مليون دولار وبمشاركة 32 مصرفا.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته لتصل الى 217 مليون و537 الف دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1190 دينار لكل دولار ،مقارنة بيوم امس الاربعاء التي بلغت المبيعات فيها 242 مليون و146 الاف دولار.وتوزع الطلب بواقع 196 مليون و637 الف دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 19 مليون و900 الف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 دينار لكل دولار واحد.

فيما لم تتقدم اي من المصارف الـبالغة 32 مصرفا وواحدة من شركات التحويل المالي في مزاد العملة باي عروض لبيع الدولار .يذكر ان البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الاجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك عن هذه المزادات.

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