الجمارك تضبط حاويتان تضمنان سيارات مخالفة دون الموديل

2019/05/09 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، ضبط حاويتان تضمنان ٨ سيارات مخالفة دون الموديل المسموح بإستيراده في جمرك أم قصر الشمالي.

وذكر بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلطة الجمركية في جمرك ام قصر الشمالي تمكنت، اليوم، بالتعاون مع الجهات الساندة في الميناء من ضبط حاويتين حجم ٤٠ قدم تحتويان على ثمان سيارات مخالفة دون الموديل المسموح بأستيراده إلى العراق”.

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