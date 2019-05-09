مصرع “طالب” بحادث مروري وسط كركوك

2019/05/09 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أفاد مصدر مروري، بمصرع “طالب مدرسة” في حادث سير وسط كركوك.





وقال المصدر للنور نيوز، ان “حادثا مروريا وقع في منطقة روناكي وسط كركوك، صباح اليوم، حيث دهست سيارة نوع كوستر طالبا أثناء عودته من المدرسة”.

وتابع، ان “الطالب البالغ من العمر 11 سنة تم نقله إلى المستشفى وبعدها توفي نتيجة إصابته البالغة”، مبيناةانه “تم القاء القبض على السائق والتحقيق جاري”.





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