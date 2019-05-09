2019/05/09 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية-كلكامش برس؛ أعلنت خلية الإعلام الامني عن احصائية ضحايا الاعتداء الارهابي الذي اقدمت عليه عناصر ارهابية في إحدى قرى ناحية حمام العليل.وقالت الخلية في بيان: أنه وفي جريمة جديدة يندى لها الجبين وخلال ايام رمضان المبارك أقدمت عناصر إرهابية بالهجوم على منزل مختار قرية اللزاكة ضمن ناحية حمام العليل في محافظة نينوى.واضافت: بأن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحصائية رسمية لضحايا الاعتداء الارهابي على منزل مختار في حمام العليل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحصائية رسمية لضحايا الاعتداء الارهابي على منزل مختار في حمام العليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).