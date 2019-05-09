هوك: واشنطن تمتلك أدلة على وجود تهديدات كثيرة من قبل إيران

2019/05/09 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت الولايات المتحدة تعهدها بالرد بقوة على أي هجوم عليها أو على حلفائها من قبل إيران.

وقال المبعوث الأميركي الخاص الى إيران، برايان هوك، في تصريح، إن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع إيران، لكنها مستعدة لحماية مصالحها في المنطقة، لافتا الى ان واشنطن تمتلك أدلة على وجود تهديدات كثيرة من قبل إيران.

وأكد هوك ان بلاده ستواصل ممارسة أقصى درجات ممكنة من الضغط على النظام الإيراني حتى بدء زعمائه التصرف كدولة طبيعية والتخلي عن طموحه المزعزعة للاستقرار.

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