عادل عبد المهدي يتلقى دعوة لزيارة مقر اللجنة الاولمبية الدولية في سويسرا

2019/05/09 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، دعوة لزيارة مقر اللجنة الدولية في مدينة لوزان السويسرية، وجهها له رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ.

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، اياد بنيان، اليوم الخميس، في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “زيارة عبد المهدي الى المانيا الاتحادية أثمرت مكتسبات مهمة كانت واحدة منها تعنى بالمفصل الرياضي”.وأوضح، أن “عبد المهدي أجرى على هامش هذه الزيارة اتصالا مع رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ، ابلغه فيه بمضامين القرارات الاخيرة التي اتخذها مجلس الوزراﺀ بشأن دعم الحركة الرياضية العراقية واللجنة الأولمبية والاتحادات المركزية ودعم نشاطاتها واستقلاليتها والضرورة الملحة في مراقبة حركة الاموال التي تنفقها الحكومة من الموازنة العمومية للدولة وإنفاقها في المجالات المخصصة لها وان امام مجلس النواب مشروع قانون ينظم ذلك كله”.وأشار بنيان إلى أن “باخ عبر عن اتفاقه 100%؜ مع موقف الحكومة العراقية وعن رغبته في استقبال وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي رعد حمودي في لوزان في اقرب وقت”.وتابع، أن “عبد المهدي وجه دعوة الى باخ لزيارة العراق وقام الأخير بالمقابل بدعوة رئيس مجلس الوزراء لزيارة مقر اللجنة الدولية في لوزان”.





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