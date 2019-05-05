اكتشاف وسيلة للإنقاذ من مرض رئوي مميت

2019/05/09 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكن علماء جامعة فاندربيلت الأمريكية من ابتكار طريقة لتجديد الرئات المزروعة، التي ستساعد على إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي في مرحلتها النهائية.

ويفيد موقع MedicalXpress بأن الباحثين استخدموا تقنية الدورة الدموية المتقاطعة في الخنازير التي يمكن أن تدعم عمل الرئتين مدة 36 ساعة متتالية.



هذه الفترة الزمنية تسمح للأطباء بإجراء عمليات إضافية مكرسة لإصلاح الأنسجة لعملية الزرع اللاحقة.

كما تسمح هذه الطريقة بتحسين حالة الرئتين المتضررة نتيجة اشتفاف (تهوية) محتويات المعدة والمجاري التنفسية.



سابقا كان على الأطباء خلال ست ساعات تحديد صلاحية الرئتين للزرع، وهذا الوقت غير كاف للقيام بجميع عمليات الإصلاح.



يخطط الباحثون إلى توسيع هذه الفترة (36 ساعة) إلى أيام وحتى أسابيع.





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