2019/05/09 | 15:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وعلينا العمل لإقناع كل الأطراف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون: يجب علينا إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون: يجب علينا إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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