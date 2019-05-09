اللاجئون السوريون العابرون قسراً.. الأصول الثمينة زمن الاستقرار

2019/05/09 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجّح ألا تتوقف سيول اللاجئين عن التدفق نحو ملاذاتها الآمنة، في الغرب أو دول الجوار، ما دامت فوهات البنادق ساخنة.الحرب المفتوحة

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