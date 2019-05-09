رسالة تحذيرية من إسرائيل لحماس عبر القاهرة

2019/05/09 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مصرية مطلعة على مفاوضات الوساطة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل المقاومة في قطاع غزة، فحوى رسالة وجّهها الجانب الإسرائيلي، عبر الوسيط

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