وزير الشباب والرياضة يعلن من الموصل موعد انطلاق العمل بالمدينة الرياضة

2019/05/09 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية-كلكامش برس؛ اعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اليوم الخميس، موعد العمل المدينة الرياضية بالموصل، مبينا أنه سينطلق سينطلق نهاية العام 2019.وقال رياض في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس خلية الأزمة في محافظة نينوى مزاحم الخياط، إن “العمل في مدينة الموصل الرياضية سيبدأ في شهر ايلول او تشرين الاول المقبلين بمدة انجاز سنتين، وتضم […]

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