2019/05/09 | 15:50

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قرار امني بتسليح 50 قرية في الموصل لحمايتها من “داعش”

بغداد/ خطوة برس

اعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، عن قرار بتسليح ابناء قرى في المحافظة لحماية انفسها من “هجمات ارهابية محتملة”.

وقال الجبوري في بيان تلقته “خطوة برس”، “اليوم عقد إجتماع لشيوخ العشائر في القرى النائية حيث أوعز رئيس أركان الجيش بقرار تسليح خمسين قرية نائية لتدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية المحتملة من قبل مجاميع صغيرة هنا وهناك”.

واكد في سياق اخر اكد اعتقال المتسبب بإنفجار دراجة نارية قبل خمسة بمساعدة مواطنين من أهل نينوى.

واضاف “هذه الأعمال التي تحدث بين فترة واُخرى يجب أن لاتزعز ثقة الأهالي بأنفسهم”.

وبين ان “داعش قصة إنتهت وطويت أما ان تبقى مجاميع صغيرة قد تقوم بعمل هنا وهناك في مناطق بعيدة فليثق أهالي الموصل أن ابناءهم في القوات المسلحة وبمساندة أهل نينوى سيتم القضاء عليها”.

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