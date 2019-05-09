الزراعة تمنع إستيراد الطماطم

2019/05/09 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الزراعة منع إستيراد محصول الطماطم من الخارج.

وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "وإستناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء /لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ٢٩٩ في ٢ / ١٠ / ٢٠١٨ والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد محصول الطماطم ومن جمبع المنافذ الحدودية واعتبارا من اليوم ٩/ ٥ / ٢٠١٩".وأوضح، أن "عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي من هذا المحصول،" مؤكداً على "إعطاء مهلة عشرة أيام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزءاً من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ماتبقى منها".وأشار النايف الى ان "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة أو شحة المنتج الزراعي المحلي" داعيا "هيئة المنافذ الحدودية الى تنفيذ هذا القرار من اجل حماية المنتج الزراعي المحلي".انتهى

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