ايران وروسيا توقعان بروتوكولا اضافيا..ماذا يتضمن؟

2019/05/09 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الروسي سيرغي لافروف الاربعاء البروتوكول الاضافي لاتفاقية تسهيل تاشيرات الدخول بين البلدين.

ونشر السفير الايراني في موسكو مهدي

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