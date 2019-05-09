“كيا” تطلق سيارة عائلية مميزة

2019/05/09 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعرضت شركة “كيا” مؤخرا نموذجها الجديد كليا من سيارات “Ceed” العائلية الشهيرة.

وأتت سيارة “ProCeed GT Line” بهيكل هاتشباك غاية في الأناقة والانسيابية، يتميز بجنح هوائي صغير على قسمه الخلفي، ومصابيح LED، وعجلات رياضية، وفتحات هوائية كبيرة تضفي عليها طابعا رياضيا.

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أما قمرة السيارة فأتت بمقاعد رياضية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وزودت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات، يمكنها العمل مع أنظمة “Apple CarPlay” و “Android Auto”، والكاميرات المثبتة على السيارة من الأمام والخلف.

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كما أتت هذه المركبة بمحرك توربيني بسعة 1.4 لتر، بعزم 140 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 9 ثوان، بالإضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، وأنظمة تعليق وفرملة متطورة لزيادة التوازن عند المنعطفات والسرعات العالية.

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