2019/05/09 | 15:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت قيادة عمليات الرافدين، الخميس، تأمين جميع المحافظات العراقية خلال أيام شهر رمضان المبارك.
وقال قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم دبعون، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “كافة الاجهزة الامنية والاستخبارية تشارك وبشكل فعال في الخطة الخاصة بتأمين المحافظات التابعة للقيادة خلال شهر رمضان”.
وأضاف قائد العمليات أن “الجهد الامني والاستخباري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات الرافدين: محافظاتنا مؤمّنة خلال شهر رمضان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم دبعون، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “كافة الاجهزة الامنية والاستخبارية تشارك وبشكل فعال في الخطة الخاصة بتأمين المحافظات التابعة للقيادة خلال شهر رمضان”.
وأضاف قائد العمليات أن “الجهد الامني والاستخباري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات الرافدين: محافظاتنا مؤمّنة خلال شهر رمضان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات الرافدين: محافظاتنا مؤمّنة خلال شهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).