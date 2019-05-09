قائد عمليات الرافدين: محافظاتنا مؤمّنة خلال شهر رمضان

2019/05/09 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت قيادة عمليات الرافدين، الخميس، تأمين جميع المحافظات العراقية خلال أيام شهر رمضان المبارك.وقال قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم دبعون، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “كافة الاجهزة الامنية والاستخبارية تشارك وبشكل فعال في الخطة الخاصة بتأمين المحافظات التابعة للقيادة خلال شهر رمضان”.وأضاف قائد العمليات أن “الجهد الامني والاستخباري […]

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