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قائد عمليات الرافدين: محافظاتنا مؤمّنة خلال شهر رمضان


قائد عمليات الرافدين: محافظاتنا مؤمّنة خلال شهر رمضان
2019/05/09 | 15:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت قيادة عمليات الرافدين، الخميس، تأمين جميع المحافظات العراقية خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وقال قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم دبعون،  في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “كافة الاجهزة الامنية والاستخبارية تشارك وبشكل فعال في الخطة الخاصة بتأمين المحافظات التابعة للقيادة خلال شهر رمضان”.

وأضاف قائد العمليات أن “الجهد الامني والاستخباري […]

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