القبض على مروجين للعملة المزيفة في قضاء بلد

2019/05/09 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مكافحة اجرام قضاء بلد ،اليوم الخميس، القبض على ثلاثة اشخاص يروجون للعملة المزيفة .

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