الزراعة تمنع استيراد الطماطم وتحذر من استهلاك المنتجات الداخلة عبر منافذ غير رسمية

2019/05/09 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت وزارة الزراعة ،اليوم الخميس، استيراد محصول الطماطم ومن جميع المنافذ الحدودية ،بسبب وفرة المنتوج المحلي، فيما حذرت المواطنين من استهلاك المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة عبر المنافذ غير الرسمية.

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