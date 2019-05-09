2019/05/09 | 16:01

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قيادة عمليات نينوى تعلن تسليح 50 قرية لهذا الهدف

بغداد/..



أعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، تسليح 50 قرية في المحافظة لصد الهجات الارهابية.

وذكر بيان للعمليات تلقته، "عين العراق نيوز"، انه "عقد اليوم إجتماع لشيوخ العشائر في القرى النائية حيث أوعز رئيس أركان الجيش بقرار تسليح خمسين قرية نائية لتدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية المحتملة من قبل مجاميع صغيرة هنا وهناك".

وأضاف البيان "أما مايخص الإنفجار للدراجة النارية ألقي القبض على الجاني بمساعدة مواطنين من أهل نينوى".

ولفت الى، ان "هذه الأعمال التي تحدث بين فترة واُخرى يجب أن لا تزعزع ثقة الأهالي بأنفسهم داعش قصة إنتهت وطويت أما ان تبقى مجاميع صغيرة قد تقوم بعمل هنا وهناك في مناطق بعيدة فليثق أهالي الموصل أن ابناءهم في القوات المسلحة وبمساندة أهل نينوى سيتم القضاء عليها".انتهى3

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