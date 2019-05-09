اعادة ترميم جامع الباشا الاثري في الموصل بجهود ذاتية – تقرير

2019/05/09 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وسط سوق باب السراي في مدينة الموصل القديمة أفتتح مسجد الباشا الأثري الذي بناه الوزير حسين باشا الجليلي بعد أن تم إعادة اعماره وترميمه من قبل أهالي مدينة الموصل الذين تبرعوا بأموالهم لعودة الحياة إلى هذا المسجد التاريخي التراثي القديم، حيث تضررت أجزاء كبيرة من المسجد خلال معارك تحرير الموصل.

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