واع / قريبا تبادل للسجناء بين الإقليم وإيران

2019/05/09 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

09/05/2019 15:56:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن مدير ديوان وزارة العمل في اقليم كردستان فؤاد صديق، الخميس ، ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد عملية تبادل للسجناء بين الإقليم وإيران.

وذكر صديق في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنّ "العملية ستشمل إعادة 14 نزيلا إيرانيا في سجون كردستان"، موضحا أن "هؤلاء السجناء ارتكبوا جرائم مختلفة، وحكم عليهم بالسجن".

وتابع أن "بعض السجناء محكوم عليه بالإعدام"، مؤكدا أن "التبادل سيتم في منتصف الشهر الحالي".

واكد صديق أن "إقليم كردستان سيتسلم خمسة سجناء من الجانب الإيراني"، موضحا أن "السجناء الأكراد الذين سيتم تسلمهم سيكملون مدة حكمهم في إقليم كردستان".

ولا تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها، إذ سبق للجانبين تبادل سجناء عام 2015 بلغ عددهم 86 سجينا ومحكوما إيرانيا مقابل بضعة سجناء من أكراد العراق.

من جانبه، قال القنصل الإيراني في إقليم كردستان مرتضى عبادي، إنّ "عددا من السجناء الإيرانيين سيتم نقلهم من الإقليم إلى بلادهم"، مبينا أن "القنصلية قامت بإجراء مفاوضات مثمرة مع سلطات كردستان خلال الشهور الماضية من أجل التوصل إلى اتفاق يتيح استعادة سجناء إيرانيين من الإقليم".

واكد "وجود نحو 100 سجين إيراني في محافظة أربيل"، مبينا أن "نقلهم جميعا إلى إيران يتطلب مزيدا من الوقت".

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