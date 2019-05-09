2019/05/09 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، عن حكام مباريات الجولة 26 (السابعة من المرحلة الثانية) للدوري العراقي الممتاز.وستنطلق مباريات الجولة، اليوم الخميس، بإقامة أربع مباريات في بغداد والسماوة والبصرة، حيث سيواجه أمانة بغداد ضيفه الصناعات الكهربائية على ملعب بغداد، فيما يلاعب السماوة فريق نفط الوسط على ملعب السماوة.وسيواجه النجف فريق نفط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. اتحاد الكرة يعلن عن حكام مباريات الجولة 26 من ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. اتحاد الكرة يعلن عن حكام مباريات الجولة 26 من ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).