“كالشيو ميركاتو”: أليغري مدربا لباريس سان جيرمان العام المقبل

2019/05/09 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكدت صحيفة “كالشيو ميركاتو” الإيطالية ،الخميس، إن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد حددت ماسيميليانو أليغري المدير لفني لـ يوفنتوس، ليكون مدرب الفريق المقبل.وقالت الصحيفة في تقرير لها أن “باريس سان جيرمان استقر على أليغري لقيادته لفك عقدة الفريق في دوري أبطال أوروبا”.وعانى باريس من خروج مهين من دوري الأبطال […]

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