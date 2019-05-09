نهائي دوري الإبطال يربك استعدادات مصر لكأس أمم أفريقيا

2019/05/09 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أربك إنجاز ليفربول الإنجليزي ببلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للعام الثاني توالياً، استعدادات منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، هذا الصيف.وبلا أدنى شك، سيشارك النجم المصري محمد صلاح برفقة فريقه، في الموقعة الختامية من “أمجد الكؤوس الأوروبية”، المقررة إقامتها في الأول من يونيو المقبل، على ملعب “واندا ميترو […]

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