ليفربول يسيطر على التشكيل المثالي لمواجهات إياب نصف نهائي الأبطال

2019/05/09 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سيطر نجوم نادي ليفربول الإنكليزي على التشكيل المثالي لمباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتواجد 6 لاعبين من الريدز، ضمن التشكيل الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس.

وضم التشكيل المثالي لمواجهات دور قبل النهائي بدوري الأبطال 6 لاعبين من جانب ليفربول، بالإضافة إلى 3 لاعبين من اياكس الهولندي ولاعبين من نادي توتنهام الإنكليزي، بينما خلى من أي لاعب من برشلونة الإسباني.

ونجح ليفربول في التأهل للمباراة النهائية من دوري الأبطال على حساب نادي برشلونة الإسباني بالفوز عليه بنتيجة 4 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما وصل توتنهام للمرة الأولى بتخطيه نادي أياكس الهولندي، مستفيدا بقاعدة التسجيل خارج الأرض بعد التعادل 3 – 3 في مجموع اللقائين.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول)

الدفاع: أرنولد وفان ديك (ليفربول)، دي ليخت (اياكس)

الوسط: هيندرسون وفاينالدوم (ليفربول)، ديلى ألي (توتنهام) ، حكيم زياش (اياكس)

الهجوم: لوكاس مورا (توتنهام)، أوريجي (ليفربول) ، تاديتش (اياكس).

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